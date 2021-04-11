Pınar Karşıyaka ligde kayıp
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Pınar Karşıyaka ligde kayıp

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka ligde kayıp

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale kalarak ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki düşüşüne engel olamıyor.

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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 8'li finale kalarak ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki düşüşüne engel olamıyor. Uzun süre zirve takibini sürdürdükten sonra art arda Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko (D) ve son olarak alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Galatasaray'a 94-92'lik skorla boyun eğen Kaf-Kaf, son 4 maçını kaybederek taraftarını üzdü.

Galatasaray yenilgisi sonrası konuşan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Yüksek skorlu, seyir zevki açısından güzel bir maç oldu. Galatasaray'ı tebrik etmek istiyorum. Ama esasen kendi oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. İki takım, sahaya farklı motivasyonlarla çıktı. İki oyuncumuzdan ve üç yardımcımdan mahrum çıksak da elimizden geleni yaptık. Hafta arasında yoğun enerji kaybımız oldu ancak kupadaki hedefimize ulaştık. Bu bizim için daha önemliydi" dedi.Ufuk Sarıca şöyle konuştu: "Önümüzdeki hafta maçımızı kazanarak ligdeki üçüncülüğümüzü matematiksel olarak garanti altına almak istiyoruz. Oyuncularımı, bu hafta içinde gösterdikleri zorlu performanstan dolayı tebrik ediyorum. Hakem arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; ben de uzun yıllar üst düzeyde maçlar oynadım. Oyuncular, maç içerisinde o nabızda bazen bazı şeylere itiraz edebiliyorlar veya reaksiyon verebiliyorlar. Bunlara eğer basitçe düdük çalınacaksa Türkiye liginde bir sürü oyuncunun bu düdüklere maruz kalması gerektiğini düşünüyorum. Bu konularda belki biraz daha yapıcı ve sakin kalabilirler."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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