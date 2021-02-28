Pınar Karşıyaka, ligde ikinciliği korumak istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 96-83 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, sezon başında ilk 4 hedefi koydukları ligde ikinciliklerini korumak istediklerini bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, liglere verilen araların ardından dönüşlerin her zaman zor olduğunu kaydetti. Dünkü rakipleri Bahçeşehir Koleji'nin 2 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil ettiğini hatırlatan Sarıca, şöyle konuştu:

"Maçın sonunu saymazsak iyi savuma yaptığımızı söyleyebilirim. Özellikle Yunus'un ikinci yarıda Erick Green'e yaptığı baskı önemliydi. Onun dışında genel anlamda iyi oynadık. Özellikle ribauntlardaki farkımız bence maça yansıdı. Aradan sonra böyle bir galibiyet alan oyuncularımı, takımımı tebrik ediyorum. Kalan 8 hafta öncesinde ikinci durumdayız. Sezon başında ilk 4 hedefi koymuştuk ama bugün ikinciliği korumak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

Sarıca, David Kennedy'nin sakatlığı nedeniyle dünkü maçta forma giymediğini belirterek, Raymar Morgan ve Yunus Sonsırma'nın da geçen hafta sakatlık yaşamasına rağmen dünkü maçta mücadele ettiğini kaydetti.

Yeşil-kırmızılı ekip, 3 Mart Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu ilk maçında evinde TOFAŞ'la karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, 6 Mart Cumartesi günü ise 23. hafta maçında Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz