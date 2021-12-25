Pınar Karşıyaka lig sınavında

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Polonya'da Stal Ostrow deplasmanını kazanıp adını Play-In etabına yazdıran Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın Büyükçekmece'nin konuğu olacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Kaf-Kaf'ta ameliyat olan Semih Erden ve Michael Roll yine forma giyemeyecek. Ligde geçen hafta evindeki Türk Telekom mağlubiyetini telafi etmeye çalışacak yeşil kırmızılı ekip, devrenin bitimine 2 maç kala 9 galibiyet, 4 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Büyükçekmece ise bu sezon 3 galibiyet, 10 mağlubiyet aldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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