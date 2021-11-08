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Pınar Karşıyaka liderlik için İspanya'da

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Pınar Karşıyaka liderlik için İspanya'da

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, yarın Baxi Manresa'ya rakibinden liderliği devralma hedefiyle konuk olacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, yarın Baxi Manresa'ya rakibinden liderliği devralma hedefiyle konuk olacak. Pavello Nou Congost Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 23.00'te yapılacak. Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde liderliğini sürdüren Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunda Hapoel Jerusalem ve Stal Ostrow'la oynadığı ilk 2 maçı kazandıktan sonra Manresa'ya evinde 72-67 mağlup olarak liderliği kaptırmıştı.

Organizasyonda bu sezon grup maçları sonrasında zirveyi elde edecek takımlar direkt son 16 turuna adını yazdıracak. Liderlik, geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Kaf-Kaf'ın bu yıl yoluna kesintisiz devam etmesi için büyük önem taşıyacak. Karşıyaka'da sakatlığı gerekçesiyle 2 maçtır oynamayan Mitchell ve hazır olmayan yeni transfer Alex Tyus forma giymeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Colson ise sahada olacak.


- İzmir

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