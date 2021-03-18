Pınar Karşıyaka kritik zaferle zirvede
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Pınar Karşıyaka kritik zaferle zirvede

18.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:19
Pınar Karşıyaka kritik zaferle zirvede

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda daha önce çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, 2'de 2'yle zirvede olan Hapoel Unet-Credit Holon'u deplasmanda 72-63 yenerek liderliği devraldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda daha önce çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, 2'de 2'yle zirvede olan Hapoel Unet-Credit Holon'u deplasmanda 72-63 yenerek liderliği devraldı. İsrail ekibine gruptaki ilk mağlubiyetini evinde tattıran Kaf-Kaf, kritik virajı kayıpsız geçerek 8'li Final yolunda avantaj elde etti. Oynanacak 6'şar grup maçı sonucunda ilk iki sırayı elde eden ekiplerin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yolunda adını son 8'e yazdıracağı organizasyonda ilk 3 hafta sonucunda Karşıyaka, Brindisi ve Holon'un 2'şer galibiyeti bulunuyor. Tofaş ise 3'te sıfır çekerek umutlarını tüketti.

Yeşil-kırmızılı ekip grupta 23 Mart Salı günü ağırlayacağı Hapoel Holon'u bir kez daha yendiği takdirde rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de eline alıp finallerin kapısını ardına kadar aralayacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir taraftarlı bir maç oynamadıklarını, İsrail'de rakibin taraftar desteğiyle oyunun başında farkı açtığını belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Taraftarıyla beraber oynayan rakibimiz rüzgarı arkasına almayı başardı. Ancak sahada karar vermiş ve birbirine inanan bir takım vardı. Bunu da ikinci periyotta hem oyunu hem de skoru dengeleyerek gösterdik. İkinci yarı yaptığımız müthiş müdafaanın karşılığını aldık. 8'li Final yolunda çok önemli bir galibiyet elde ettik" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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