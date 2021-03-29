Pınar Karşıyaka kritik virajda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pınar Karşıyaka kritik virajda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka kritik virajda

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta evinde Hapoel Unet-Credit Holon'a 77-76 yenilerek hem liderliği rakibine kaptıran, hem de bitime 2 maç kala 8'li Final'i riske atan Pınar Karşıyaka, yarın iddiası kalmayan galibiyetsiz son sıradaki Tofaş'a Türk derbisinde konuk olacak.

Küresel kriz Türkiye'de yayılıyor! Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor
Küresel kriz Türkiye'de yayılıyor! Oyak Renault ve Tofaş'ın ardından Ford Otosan da üretime ara veriyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta evinde Hapoel Unet-Credit Holon'a 77-76 yenilerek hem liderliği rakibine kaptıran, hem de bitime 2 maç kala 8'li Final'i riske atan Pınar Karşıyaka, yarın iddiası kalmayan galibiyetsiz son sıradaki Tofaş'a Türk derbisinde konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grubun diğer maçında İsrail temsilcisi Hapoel Holon, İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak. 

Grup maçları sonucunda ilk 2 takımın yoluna şampiyonluk için 8'li Final'de devam edeceği, son 2 takımın ise eleneceği grupta Karşıyaka, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Holon ve Brindisi ise 4 haftada 3'er galibiyetle ilk 2 sırayı paylaşıyor. Son hafta Brindisi'yi grupta final niteliğindeki maçta ağırlayacak Kaf-Kaf, yarın kazanıp avantajı eline geçirmeyi istiyor. Karşıyaka, daha önce Avrupa'da Türk takımlarıyla oynadığı 19 maçta 16 galibiyet aldı. Tofaş'la Avrupa'da oynadığı 3 maçı da kazanan İzmir ekibi rakibini ilk grup maçında 78-70 mağlup etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hayati Yazıcı Vladimir Putin Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Merve Boluğur Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Mesut Bakkal İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka kritik virajda - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:53:36. #1.14#
title