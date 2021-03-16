Pınar Karşıyaka kritik deplasmanda

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, yarın İsrail deplasmanında lider Hapoel Unet-Credit Holon'a konuk olacak. Holon Toto Arena'daki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Özel uçakla İsrail'e gidecek yeşil-kırmızılılarda koronavirüs testi pozitif çıkan Mahir Ağva maçta görev alamayacak.

Belinde sakatlık bulunan DJ Kennedy ve sakatlıkları nedeniyle son antrenmanda dinlendirilen Morgan ve M'Baye'nin durumları maç saati netleşecek. Grupta ilk hafta Tofaş'ı yendikten sonra İtalya'da Brindisi'ye mağlup olan Kaf-Kaf, 2 maçta 2 galibiyetle zirvede yer alan rakibini yenerek 8'li Final yolunda avantaj elde etmeye çalışacak. İzmir temsilcisi İsrail dönüşü ikinci sırada yer aldığı ING Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü lider Anadolu Efes'i konuk edecek.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı