Pınar Karşıyaka kaldığı yerden

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 sezonun flaş takımı Pınar Karşıyaka, lige milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından hız kesmedi. Ara sonrası Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 96-83 yenen Kaf-Kaf, son 14 maçta 13'üncü galibiyetini aldı. Yeşil-kırmızılı ekip 22 haftada 18 galibiyetle puan tablosunda ikinci sıradaki yerini korudu. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca maçın ardından, "Her şeyden önce tabi aradan dönüşler her zaman zordur. İki haftalık bir ara vardı ve biz ligi çok iyi bir yerde bırakmıştık. Dönüşte bunu devam ettirmek önemliydi" dedi.

Sarıca, "Hala lig ikincisiyiz. Aradan sonra böyle bir galibiyet alan oyuncularımı, takımımı tebrik ediyorum. Normal sezonda kalan 8 hafta var. Sekiz hafta için şu an hala ikinci durumdayız. Sezon başından ilk dört hedefini koymuştuk ama bugün ikinciliği korumak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu da bu ligde büyük başarı. Eğer diğer takımlar ile Fenerbahçe'yi de geride bırakabilirsek önemli bir konumda normal sezonu bitereceğiz. Takımımı tebrik ediyorum. Devamını getirmeyi sağlayacağız" açıklamasını yaptı.Kaf-Kaf'ta DJ Kennedy maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ