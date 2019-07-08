Pınar Karşıyaka Jordan Morgan'ı açıkladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li pivot Jordan Morgan'ı kadrosuna dahil etti.

Pınar Karşıyaka Jordan Morgan'ı açıkladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li pivot Jordan Morgan'ı kadrosuna dahil etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki Jordan Morgan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçen sezonu Banvit'te geçiren Morgan, NCAA'de Michigan'da mücadele ettikten sonra İtalya'da Virtus, Fransa'da Hermine Nantes Atlantique, Paris Levallois, Yunanistan'da Kymis ve Slovenya'da da Petrol Olimpia formalarını giydi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.