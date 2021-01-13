Pınar Karşıyaka, İtalya'dan galibiyetle döndü
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Pınar Karşıyaka, İtalya'dan galibiyetle döndü

13.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:04
Pınar Karşıyaka, İtalya'dan galibiyetle döndü

FIBA Şampiyonlar F Grubu 5. hafta karşılaşmasında konuk olduğu İtalya'nın Fortitudo Bologna ekibini 78-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, savunmadaki iyi oyunlarının kendilerine galibiyeti getirdiğini kaydetti.

FIBA Şampiyonlar F Grubu 5. hafta karşılaşmasında konuk olduğu İtalya'nın Fortitudo Bologna ekibini 78-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, savunmadaki iyi oyunlarının kendilerine galibiyeti getirdiğini kaydetti.

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, İtalya'da güzel bir sonuç aldıklarını belirtti.

Kazanmaları gereken müsabakadan kayıpsız ayrıldıklarını vurgulayan Sarıca, "Özellikle maçın başında zaman zaman bazı hatalarımız oldu. Savunmada tembeldik. Fakat ikinci periyot iyiydik ve onları durdurduk. Savunma performansımızla maçın kontrolünü ele aldık. Aynı zamanda hücumda topu paylaştık ve 23 asist yaptık. Bu bizim için çok iyi. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Son hafta karşılaşmaları 27 Ocak'ta

Alman ekibi Brose Bamberg'in liderliği garantilediği gruptan çıkacak ikinci ekip, 27 Ocak Çarşamba günü Pınar Karşıyaka ile İspanyol temsilcisi Bilbao Basket arasında İzmir'de oynanacak karşılaşmada belli olacak.

İspanya'daki ilk maçı 81-72 kazanan Pınar Karşıyaka, rakibine 9 sayı farkla yenilse de genel averaj üstünlüğünden adını bir üst tura yazdıracak.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Fortitudo Bologna, Brose Bamberg'i konuk edecek.

Son karşılaşmalar öncesinde F Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

Takım O G M AYPuan
1.Brose Bamberg5 5 0 426 36110
2.Pınar Karşıyaka5 3 2 391 3658
3.Bilbao Basket5 2 3 369 3667
4.Fortitudo Bologna5 0 5 315 4095

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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