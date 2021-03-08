Pınar Karşıyaka İtalya'da
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Pınar Karşıyaka İtalya'da

08.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:41
Pınar Karşıyaka İtalya'da

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'na evinde Tofaş'ı 78-70 yenerek liderlik koltuğunda başlayan Pınar Karşıyaka, yarın İtalya deplasmanında Happy Casa Brindisi'ye konuk olacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'na evinde Tofaş'ı 78-70 yenerek liderlik koltuğunda başlayan Pınar Karşıyaka, yarın İtalya deplasmanında Happy Casa Brindisi'ye konuk olacak. Brindisi kentindeki Elio Pentassuglia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. İtalyan ekibi ilk hafta Hapoel Unet-Credit Holon'a mağlup olarak Play-Off'a başladı. Gruptaki diğer sınavda Tofaş, Holon'u ağırlayacak. Çift devreli maçlar sonucunda grupta puan tablosunda ilk 2 sırayı elde edecek takımların 8'li Final'e kalacağı grupta Kaf-Kaf deplasmanda kazanıp avantajı eline geçirmeye çalışacak. Yeşil-kırmızılı ekip ING Basketbol Ligi'nde son olarak Büyükçekmece'yi 117-82 yenerken son 18 yılın sayı rekorunu kırmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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