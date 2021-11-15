Pınar Karşıyaka ilk kez evinde yenildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pınar Karşıyaka ilk kez evinde yenildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka ilk kez evinde yenildi

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex'e 79-67 mağlup olan Pınar Karşıyaka bu sezon evinde ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Icrypex'e 79-67 mağlup olan Pınar Karşıyaka bu sezon evinde ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. İç sahada Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor ve Semt77 Yalovaspor maçlarını kayıpsız geçen Karşıyaka, Beşiktaş karşısında direnemedi. Ligdeki 2'nci mağlubiyetini alan Pınar Karşıyaka'da Semih Erden'in de uzun süre parkeden uzak kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dizinde menisküs yırtığı tespit edilen kaptanımız Semih Erden gelecek hafta başında ameliyat olacaktır" ifadeleri kullanıldı.


- İzmir

Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? İşte kafaları karıştıran sorunun yanıtı

Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı? İşte kafaları karıştıran sorunun yanıtı

 Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi

Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi

 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title