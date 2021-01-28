Pınar Karşıyaka ilk hedefe ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pınar Karşıyaka ilk hedefe ulaştı

28.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:27
Pınar Karşıyaka ilk hedefe ulaştı

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki son maçında evinde Retabet Bilbao'yu 85-76 mağlup ederek Top 16'ya kalan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, ilk hedefe ulaştıklarını dile getirdi.

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki son maçında evinde Retabet Bilbao'yu 85-76 mağlup ederek Top 16'ya kalan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, ilk hedefe ulaştıklarını dile getirdi. Bilbao'nun küçümsenecek bir takım olmadığını belirten tecrübeli antrenör, "Çok fizikli, kuvvetli ve tempolu oynayan bir rakiple karşılaştık. Zor bir maçtı. Üçüncü periyot başındaki hücumdaki akıcı oyunumuz ve skor gücümüz maçı rahatlattı ve bitirdi" dedi.

Antrenör Ufuk Sarıca, "Hedef başlangıçta Top 16'ya kalmaktı ve bunu başardık. Belki son maça kaldı, belki arada olumsuzluklar yaşandı ama bunu başarmak önemliydi. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Takımımı kutluyorum" diye konuştu.Türkiye'den Tofaş ve Türk Telekom'la birlikte tur atlayan yeşil-kırmızılı ekibin rakipleri 2 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak. Top 16 maçları 2-3 Mart'ta başlayacak. Gruplarda ilk 2'ler 8'li finale yükselecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mehmet Muş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka ilk hedefe ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:45:19. #1.14#
title