Pınar karşıyaka ilk hazırlık sınavına çıkıyor

29.08.2019 12:23

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Pınar Karşıyaka, yarın Sırbistan'da ilk hazırlık sınavına çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip, FMP Belgrad takımıyla saat 18.30'da karşılaşacak. Kaf-Kaf, Sırbistan seferinde 1 Eylül'de ise Megaleks'le oynayacak. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ve ay-yıldızlı kadrodaki yeni transferler Semih Erden ile Metecan Birsen'in Çin'de FIBA Dünya Şampiyonası'na hazırlandığı Karşıyaka'yı özel maçlara Antrenör Engin Gençoğlu çıkaracak.

Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na katılacak yeni yabancılardan Amath M'Baye de özel maçlarda forma giyemeyecek. Karşıyaka, Sırbistan dönüşü Büyükçekmece ve Galatasaray'la 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Göl Turnuvası'na katılacak. 10-14 Eylül'de Ankara Turnuvası'nda Türk Telekom, Ormanspor ve Ukrayna ekibi Dnipro'yla rakip olacak İzmir ekibi geleneksel Pınar Cup'ı ise 19-21 Eylül tarihleri arasında Igokea ve Büyükçekmece'nin katılımıyla düzenleyecek.

Kaynak: DHA