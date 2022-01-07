Pınar Karşıyaka ile Petkimspor devreyi açıyor

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci yarının ilk maçında üst sıralardan kopmak istemeyen Pınar Karşıyaka ile düşme hattında dipten kurtulmaya çalışan Aliağa Petkimspor, yarın İzmir derbisinde karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. Ligde üst üste 2 iç saha yenilgisinin ardından hafta içinde erteleme maçında Büyükçekmece'yi deplasmanda yenen Pınar Karşıyaka, devreyi 15 maçta 10 galibiyet, 5 mağlubiyetle 5'inci sırada bitirdi.

Bu mücadelenin ardından FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki erteleme maçında dün Hapoel Jerusalem'in Baxi Manresa'yı deplasmanda yenmesi sonrası Play-In etabında eşleştiği rakibi Lenovo Tenerife'yle 12 Ocak Çarşamba günü İspanya'da ilk sınava çıkacak Kaf-Kaf'ta Semih ve Roll'un sakatları sürerken, M'Baye'nin durumu belirsiz. Ligde 14 maçta 2 galibiyetle son sıraya demir attıktan sonra geçen hafta Beşiktaş'la oynaması gereken karşılaşma takımdaki 6 koronavirüs vakası yüzünden ertelenen Petkimspor'da oyuncular iyileşti. Petkim, Can Sevim'in yerine göreve getirilen Antrenör Burak Gören'le ilk maçına da derbide çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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