Pınar Karşıyaka ile Petkim derbide rakip
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Pınar Karşıyaka ile Petkim derbide rakip

09.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:33
Pınar Karşıyaka ile Petkim derbide rakip

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 3'üncü hafta mücadelesinde yarın Pınar Karşıyaka ile Petkimspor, İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 3'üncü hafta mücadelesinde yarın Pınar Karşıyaka ile Petkimspor, İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tribüne taraftar alınmayacak. Ev sahibinde geçen hafta Gaziantep Basketbol deplasmanı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan DJ Kennedy, bu karşılaşmada da görev yapamayacak.

Ligde Ufuk Sarıca yönetiminde geçen sezonun flaş takımı olan Pınar Karşıyaka, yeni sezona 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle başladı. İlk hafta ligin yeni ekibi Fethiye Belediyespor'u yenen yeşil-kırmızılıların geçen sezondan beri süren 9 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Gaziantep deplasmanında sona erdi. Ligin yeni ekiplerinden Litvanyalı Kestutis Kemzura yönetimindeki Petkim, Büyükçekmece ve Afyon Belediyespor'la oynadığı ilk 2 maçı kaybetti. Sezon öncesi mali kriterleri yerine getirmediği gerekçesiyle 1 puanı silinen Karşıyaka ve Petkim, maç öncesi 2'şer puanda bulunuyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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