Pınar Karşıyaka ikincilik sınavında

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 15 galibiyet aldığı müthiş serinin ardından son 2 maçını kaybederek normal sezonun bitimine 4 hafta kala ikinci sıradaki yerini Fenerbahçe Beko'ya kaptıran Pınar Karşıyaka, sarı-lacivertli rakibine yarın konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 15 galibiyet aldığı müthiş serinin ardından son 2 maçını kaybederek normal sezonun bitimine 4 hafta kala ikinci sıradaki yerini Fenerbahçe Beko'ya kaptıran Pınar Karşıyaka, sarı-lacivertli rakibine yarın konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Ligde iki takım da geride kalan 26 haftada 20 galibiyet alırken, sezon başında mali kriterleri yerine getiremediği için 1 puanı silinen Karşıyaka, son yenilgilerle aylar sonra rakibinin gerisinde üçüncülüğe geriledi.

İstanbul'da oynanacak maçı kazanan taraf lider Anadolu Efes'in ardından sezonu ikinci basamakta tamamlayıp Play-Off'a daha iyi yerden girmek için avantaj kazanacak. Ligde ve Avrupa'da son 4 maçını kaybederek kritik dönemde düşüş yaşayan Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Nisan Salı günü 8'li Final'e kalma hedefi için oynayacağı Happy Casa Brindisi mücadelesi öncesi Basketbol Federasyonu'na Fenerbahçe randevusunun ertelenmesi için yaptığı başvuru kabul edilmedi. Kaf-Kaf'ta koronavirüs testi pozitif çıktığı için son 2 lig maçını kaçıran M'Baye, izolasyon sürecini tamamladığı için önemli sınavda forma giyebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı