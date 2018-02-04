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Pınar Karşıyaka İç Saha Serisini Sürdürüyor

İzmir ekibi evinde üst üste üçüncü galibiyetini Gaziantep Basketbol karşısında elde etti.

Pınar Karşıyaka İç Saha Serisini Sürdürüyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u 74-67 mağlup etti.

Karşılaşmanın başında Jones ile etkili olan Pınar Karşıyaka, Waters'ın da skora katkı vermesiyle son 2 dakikaya 12 sayı farkla 18-6 üstün girdi. Ev sahibi ekip, periyodu 14 sayı farkla 22-8 önde tamamladı.

İkinci periyoda da Waters'ın sayılarıyla başlayan yeşil-kırmızılı ekip, 15. dakikada Banic'in pota altından bulduğu basketle farkı 21 sayıya çıkardı: 33-12. Aradaki farkı açan Pınar Karşıyaka, devreyi de 41-16 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda Waters ve Jones'un sayılarıyla başlayan ve farkı 30 sayıya (46-16) yükselten ev sahibi ekip, 25. dakikayı 48-26 üstün geçti. Pınar Karşıyaka, periyodu 56-39 üstün tamamladı.

Son periyodun başında daha etkili olan ve aradaki farkı azaltan konuk ekip, bitime 4 dakika 36 saniye kala Miller'ın 3 sayılık basketiyle farkı 5 sayıya kadar indirdi: 62-57. Gaziantep Basketbol, son dakika içinde Carter'ın basketiyle farkı 3 sayıya (68-65) düşürmesine rağmen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 74-67 galip ayrıldı.

İki takım oyuncuları ve karşılaşmanın hakemleri müsabakaya, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle "Kanseri de yenebiliriz" yazılı pankartla çıktı.


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