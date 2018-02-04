Pınar Karşıyaka - Gaziantep Basketbol: 74-67

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Ali Şakacı (xx), Ahmet Tatlıcı (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Waters (xxx) 22, Wood (x) 5, Erdi (x) 5, Jones (xxx) 21, Banic (x) 6, Berk (x) 5, Kennedy (xxx) 10, Mert (x), Metin (x)

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xxx) 25, Rudd (x) 2, Carter (xx) 9, Orhan (x) 5, Miller (xxx) 19, Freimanis (xx) 4, Balazic (x), Kadir (x), Can Uğur (x) 3, Erol Can (x)

1. PERİYOT: 22-8

İLK YARI: 41-16

3. PERİYOT: 56-39

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'u zor da olsa yenmeyi başardı: 74-67.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada bir ara farkı 30 sayıya çıkaran yeşil-kırmızılı ekip, Gaziantep farkı 3 sayıya kadar düşürse de salondan galip ayrıldı. Üst üste 2 mağlubiyetten sonra kazanan Kaf-Kaf, ligde 6 galibiyete ulaşarak nefes aldı. Karşıyaka'nın eski antrenörü Nenad Markovic'in çalıştırdığı Gaziantep Basketbol ise 3 galibiyetle düşme hattında son sırada kaldı. Sakatlıkları süren Allen ve Egemen'in forma giyemediği Kaf-Kaf'ta Waters 22, Jones 21 sayıyla skora katkı yaptı.

İki tarafın üst üste hücumlardan eli boş dönerek başladıkları maçta Karşıyaka, Jones'un 12, Waters'ın 8 sayısıyla üstünlüğü yakalayıp ilk periyodu 14 sayı farkla, 22-8 önde tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu iki basketbolcunun skorer oyunlarını sürdürmesiyle ikinci periyotta farkı artırdı. Soyunma odasına 41-16 ev sahibi ekip üstünlüğüyle girildi. Devrenin ardından Kaf-Kaf, farkı 30 sayıya kadar taşısa da Gaziantep temsilcisi etkili bir oyunla farkı 17'ye düşürdü. Son periyot 56-39 başladı. Dördüncü periyotta Karşıyaka üst üste hücumlardan boş dönerken Gaziantep Basketbol, Armand ve Miller'la 30 sayıya çıkan farkı son 4 dakikaya girerken 5'e düşürdü. Bu dakikadan sonra devreye giren Kennedy, üst üste 6 sayıyla takımını ateşlemeye çalıştı. Son anları heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşmada fark 3 sayıya inse de Karşıyaka, taraftarının da desteğiyle salondan galip ayrıldı: 74-67. - İzmir