Pınar Karşıyaka, galibiyet serisi rekorunu kırabileceği maçta TOFAŞ'ı konuk edecek
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Pınar Karşıyaka, galibiyet serisi rekorunu kırabileceği maçta TOFAŞ'ı konuk edecek

30.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:50
Pınar Karşıyaka, galibiyet serisi rekorunu kırabileceği maçta TOFAŞ'ı konuk edecek

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın konuk edeceği TOFAŞ'ı yendiği takdirde üst üste 11. maçını kazanacak Pınar Karşıyaka, ligdeki galibiyet serisi rekorunu kırmayı hedefliyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın konuk edeceği TOFAŞ'ı yendiği takdirde üst üste 11. maçını kazanacak Pınar Karşıyaka, ligdeki galibiyet serisi rekorunu kırmayı hedefliyor.

Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Bilbao Basket'i yenerek play-off grup aşamasına yükselen Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın TOFAŞ'ı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonundaki müsabaka saat 15.15'te başlayacak.

Ligde 18 maçta 15 galibiyet ve 3 yenilgi alan Pınar Karşıyaka averajla ikinci durumda bulunuyor.

Son olarak Anadolu Efes'e yenildikten sonra 10 maçını kayıpsız geçen yeşil-kırmızılı ekip, yarınki müsabakayı kazanması halinde 11 maçlık galibiyet serisiyle kulüp rekorunu kıracak.

İzmir temsilcisi 14 takımın yer aldığı 2004-2005 sezonunda ligi 17. haftadan itibaren yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisiyle tamamlamıştı. İzmir temsilcisi daha sonra çıktığı play-off ilk maçında Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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