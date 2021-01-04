Pınar Karşıyaka galibiyet peşinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pınar Karşıyaka galibiyet peşinde

04.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:05
Pınar Karşıyaka galibiyet peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 7 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki erteleme mücadelesinde İtalyan ekibi Fortitudo Bologna'yı konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 7 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki erteleme mücadelesinde İtalyan ekibi Fortitudo Bologna'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Grupta 10 Kasım'da oynanması gereken maç, temsilcimizde 7 oyuncunun koronavirüse yakalanması nedeniyle 5 Ocak'a ertelenmişti. 

Bu sezon Şampiyonlar Ligi macerasına Bilbao Basket'i deplasmanda yenerek başlayan Kaf-Kaf, ardından Brose Bamberg'le oynadığı iki maçı da kaybedip, hem Avrupa'daki 14 maçlık galibiyet serisinden olmuş hem de evindeki yenilmezlik serisi son bulmuştu. Bamberg'in üst turu garantilediği grupta yeşil-kırmızılılar 3 maçta 1 galibiyetle 3'üncü sırada yer alıyor. Bologna'nın ise henüz galibiyeti yok. Grup maçları sonucunda ilk 2 sırayı elde edecek takımlar son 16'ya kalacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Hande Erçel Demet Akalın
Spor Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Kasım Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka galibiyet peşinde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 11:24:10. #1.14#
title