Pınar Karşıyaka-Galatasaray maçının ardından
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Pınar Karşıyaka-Galatasaray maçının ardından

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka-Galatasaray maçının ardından

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'a 94-92 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bugün kazanabilirdik ama önemli olan bu mücadeleyi verebilmek.

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ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'a 94-92 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bugün kazanabilirdik ama önemli olan bu mücadeleyi verebilmek." dedi.

Sarıca, maçtan sonra yaptığı açıklamada, hem mücadele hem skor açısından güzel bir müsabaka oynandığını söyledi. Galatasaray'ı ve kendi oyuncularını tebrik eden Sarıca, "İki takım sahaya farklı motivasyonlarla çıktı. Bugün Amath M'Baye ve Onuralp Bitim'den mahrum sahaya çıkmamıza rağmen elimizden geleni yaptık." diye konuştu.

Sarıca, faul atışlarında çok kötü bir yüzdeyle oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün kazanabilirdik ama önemli olan bu mücadeleyi verebilmek. Bundan dolayı tüm takımı tebrik ediyorum. Şimdi artık hafta içinde maçımız yok. Önümüzdeki hafta kazanarak ligin üçüncülüğünü matematiksel olarak garantiye almak istiyoruz. Hakem arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Ben de 20-22 sene kadar oynadım, oyuncular sahada o nabızla bazen bazı şeylere itiraz edebiliyorlar, elleriyle jest yapabiliyorlar. Bunlara basit şekilde teknik faul çalacaksak çok sayıda yabancı basketbolcunun yer aldığı Türkiye Ligi'nde bir sürü oyuncunun bu teknik faule maruz kalması gerektiğini düşünüyorum. Bu konularda biraz daha yapıcı, sakin kalabilirler."

Ekrem Memnun: "Her şey bizim kontrolümüze döndü"

Galatasaray Başantrenörü Ekrem Memnun da kendileri için çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Her galibiyete, her sayıya ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Memnun, şöyle konuştu:

"Karşıyaka çok iyi bir basketbol takımı, maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Oyuncularımı kutluyorum, maçın ruhu var, sıkıntılı maç oldu, oyun kurucumuz 4 faul oldu. Ama çok önemli bir galibiyet aldık. Bundan sonraki iki haftaya, olmak istemediğimiz yerden bir an önce kurtulmak için daha umutlu bakacağız. Şimdi her şey bizim kontrolümüze döndü. Umut ediyorum istediğimiz gibi bitireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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