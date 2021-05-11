Pınar Karşıyaka finali kutladı
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Pınar Karşıyaka finali kutladı

Pınar Karşıyaka finali kutladı
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 yenilerek Avrupa'da kupa kaldırma hedefini kıl payıyla kaçıran Pınar Karşıyaka, İzmir'e dönüşünde finale çıkma başarısını ilçede tur atarak kutladı.

FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 yenilerek Avrupa'da kupa kaldırma hedefini kıl payıyla kaçıran Pınar Karşıyaka, İzmir'e dönüşünde finale çıkma başarısını ilçede tur atarak kutladı. Rusya'daki organizasyona gittiği özel uçakta akü arızası meydana geldiği için gecikmeli olarak Türkiye'ye dönebilen Kaf-Kaf'ı Adnan Menderes Havalimanı'nda yöneticiler çiçekler ve meşalelerle karşıladı. Yeşil-kırmızılılar, akşam saatlerinde ilçeye girişte ise takım otobüsünden Karşıyaka Belediyesi'nin özel olarak hazırlattığı üstü açık otobüse bindi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Karşıyakalı basketbolcuları yalnız bırakmayan bir grup taraftar, takımın gelişinde yan yana dizilip meşaleler yaktı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da kafileyi burada karşılayıp tura katıldı. Taraftarlar, özellikte Pınar Karşıyaka'yı 8 yıl sonra Avrupa'da yeniden finale taşıyan Antrenör Ufuk Sarıca'yı bağırlarına bastı. Üstü açık otobüse binen kafile, Karşıyaka Tersane'den Mavişehir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na kadar ilçeyi turladı. Taraftarlar da araçlarıyla konvoy oluşturarak yeşil-kırmızılılara eşlik etti. Karşıyaka Belediye Bandosu ise çaldığı marşlarla coşkuya ortak oldu. Tezahüratlarla ilçeyi turlayan Kaf-Kaf'a vatandaşlar kısıtlama nedeniyle evlerinin balkonlarından el sallayıp alkışlayarak destek verdi.

Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı
Pınar Karşıyaka finali kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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