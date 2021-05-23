Pınar Karşıyaka final için avantaj peşinde

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya İstanbul'da 83-79 yenildikten sonra rövanşı 80-71 alıp seride durumu 1-1'e getirerek saha avantajını eline geçiren Pınar Karşıyaka, rakibini yarın İzmir'de ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya İstanbul'da 83-79 yenildikten sonra rövanşı 80-71 alıp seride durumu 1-1'e getirerek saha avantajını eline geçiren Pınar Karşıyaka, rakibini yarın İzmir'de ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Toplam 3 galibiyet alan tarafın adını finale yazdıracağı seride üst üste 2 maça ev sahipliği yapacak Kaf-Kaf, yarın da galip geldiği takdirde final için büyük avantaj yakalayacak. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde ve Avrupa'da 2 sezondur tekrar çıkış yakalayan yeşil-kırmızılı ekip, rakibini ev sahibi olduğu 2 maçta da yenerse Sarıca'yla şampiyon olduğu 2015'ten 6 yıl sonra final oynayacak.

Fenerbahçe serisinde İstanbul'da çok zor maçlar oynayıp büyük bir karakter ortaya koyduklarını söyleyen Ufuk Sarıca, "Sezon başından beri sahada mücadele eden bir Pınar Karşıyaka var. İki gün önce kaybettik belki ama asla pes etmedik. Yine o mücadeleyi verdik, oyunun genelinde de zaten iyiydik. Çok iyi savunma yaptığımızı söyleyebilirim, bunu da sonuca yansıttık. Son 15-16 gündür ben bile nerede olduğumuzu unuttum. Sağlık durumumuz el verdiğince seriye asılacağız. Önemli bir yerde 1-1 yaptık ama serinin favorisi hala Fenerbahçe. Fenerbahçe gibi bir takımı geçebilmek için her gün aynı oyunu oynamanız gerekiyor. İyi hazırlanmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

SARICA VE BÜYÜKKARCI'YA CEZA

Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe serisinin 20 Mayıs'ta oynanan ilk maçında 2 teknik faulle sahadan ihraç edilen Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'ya müsabaka hakeminin kişilik haklarına saldırı ve hakareti nedeniyle 21 bin 875 TL ceza verdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da gergin maçın ardından kulübün sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar yüzünden 35 bin TL ceza aldı.

Serinin ilk maçının ardından Karşıyaka ile Fenerbahçe cephesi arasındaki söz düellosu, Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu ve Karşıyaka Basketbol Şube Sorumlusu Cem Karas'ın açıklamalarıyla devam etti. Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar ise Başkan Turgay Büyükkarcı'nın twitter hesabından 2013 yılında atıldığı iddia edilip Fenerbahçe ile dönemin başkanı Aziz Yıldırım'a hakaret içeren mesajları paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı