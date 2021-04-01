Pınar Karşıyaka final gibi maça çıkacak
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Pınar Karşıyaka final gibi maça çıkacak

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka final gibi maça çıkacak

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda art arda 2 mağlubiyetle üst turu riske sokan Pınar Karşıyaka, 6 Nisan Salı günü Happy Casa Brindisi'yi 8'li Final hedefinde final gibi son hafta sınavında ağırlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda art arda 2 mağlubiyetle üst turu riske sokan Pınar Karşıyaka, 6 Nisan Salı günü Happy Casa Brindisi'yi 8'li Final hedefinde final gibi son hafta sınavında ağırlayacak. Grupta dün oynanan karşılaşmada Hapoel Holon, evinde Brindisi'yi uzatmaya gidip son saniyeye kadar çekişmeli geçen maçta 81-79 yenerek 5 haftada 4 galibiyetle 8'li Final biletini aldı. Son hafta iddiasız Tofaş ve turu garantileyen Holon, formalite niteliğinde maça çıkarken, 5 maçta 2 galibiyeti bulunan Karşıyaka, 3 galibiyeti olan Brindisi'yi ağırlayacak. 

Rakibine grupta İtalya'da oynanan ilk karşılaşmada 4 sayı farkla 83-79 yenilen temsilcimiz, adını 8'li Final'e yazdırabilmek için evinde parkeden en az 5 sayı farkla ayrılıp ikili averaj üstünlüğüyle turu geçmeye çalışacak. Her türlü mağlubiyet ve 4 sayı farkın altındaki galibiyette tur atlayıp Avrupa'da yoluna devam eden taraf Brindisi olacak. Şampiyonlar Ligi'nde 8'li Final aşaması ev sahibi olacak takımın salonunda oynanacak. Final niteliğindeki Avrupa sınavından önce ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 Nisan Pazar günü ikincilik yarışında Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Karşıyaka, Basketbol Federasyonu'na yaptığı erteleme başvurusuna yanıt bekliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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