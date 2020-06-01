HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Pınar Karşıyaka Final-Four için ısrarcı

Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) 12 Mart'ta koronavirüs salgını nedeniyle yarı final aşamasında durdurduğu Europe Cup'ta Final*Four organizasyonu yeni sezon öncesine ertelenirken, kupanın iddialı takımı Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, finallere ev sahipliği yapma...

Pınar Karşıyaka Final-Four için ısrarcı
01.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:33

Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) 12 Mart'ta koronavirüs salgını nedeniyle yarı final aşamasında durdurduğu Europe Cup'ta Final*Four organizasyonu yeni sezon öncesine ertelenirken, kupanın iddialı takımı Pınar Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, finallere ev sahipliği yapma konusunda ısrarcı olduklarını söyledi.

Pınar Karşıyaka'da başkan Büyükkarcı, antrenör Ufuk Sarıca ve genel menajer Selim Çınar, pandemi sürecinde kulübün sosyal medya hesaplarından online olarak düzenlenen 5 Soru 5 Cevap adlı yarışmanın finaline konuk oldu.

Keyifli geçen yayında taraftardan gelen soruları cevaplayan üçlüden başkan Büyükkarcı, Europe Cup'la ilgili gelen soru üzerine, "Kupayı ilk etapta iptal etmişlerdi ama devam etmesi için büyük bir mücadele verdik. Şimdi ikinci mücadelemiz finalleri İzmir'e aldırmakla ilgili. Çok iyi bir organizasyon yapacağımıza inanıyoruz. Daha önce de Final Four'a ev sahipliği yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Spor Bakanlığı da fikrimizi destekliyor. İnşallah o Final-Four burada olacak, o kupa da buraya gelecek" dedi.SEYİRCİ KISITLAMASI İÇİN ERKENKarşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yayında koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda tribünlerde seyirci kısıtlaması olup olmayacağını konuşmak için erken olacağını söyledi. Büyükkarcı, "Eylül sonunda ülkemizde koronavirüs kaynaklı vefat sayısının sıfırlanması bekleniyor. Kişisel düşüncem, ekim ayı başında takımlar taraftar desteğiyle oynamaya başlar. Taraftarsız maç yavan oluyor. İnşallah taraftarımıza kavuşacağız. Bu sezon basketbolda lig yarım kaldı. Yeni sezonda sponsorlarımızın ve taraftarlarımızın kombine hakkını koruyacağız" dedi.UFUK SARICA: EN İYİ SEZONUMUZU GEÇİRİRKEN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SALGINLA KARŞILAŞTIKGalibiyet yüzdesi olarak en iyi sezonu geçirirken eşi görülmemiş bir salgınla karşılaştıklarını hatırlatan Ufuk Sarıca, yeni sezon planlamasıyla ilgili, "Gelecek sezonla ilgili netleşmiş bir program yok. Biz bütün kadroyu hemen hemen korumak istiyoruz ama ne kadarı mümkün olur bilinmiyor. Keşke süreci bitirebilseydik. En büyük arzularımdan bir tanesi bir Avrupa Kupası" diye konuştu.Başarı için kadro istikrarının önemine değinen Sarıca, "2012-13 senesinde 12-13 yeni oyuncu aldık. İkinci sene 6 eklememiz, sonra 1-2 eklememiz oldu. İstikrarlı kadro bizi 2014-2015 yıllarında 3 kupalı şampiyonluğa taşıdı. İyi oyuncular ve iyi karakterler sporda başarı için önemli kriter. Bu sezon da bunu yakalamayı başardık" ifadelerini kullandı.ŞAMPİYONLUK KONVOYUNU UNUTAMIYORPınar Karşıyaka'yla daha önce 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015 yılında da lig şampiyonluğu yaşayan antrenör Ufuk Sarıca, şampiyonluk dönemindeki taraftar konvoyunu unutamadığını dile getirdi. Sarıca, "Karşıyaka Çarşı'dan Bostanlı'ya 10 dakikalık yolu 3 saatte geçebildik. O günü hiç unutamıyorum" ifadelerini kullandı.Türkiye Kupası'nı kazandıkları dönemde finaller öncesi Ankara'da takıma dahil olan eski oyunculardan Jawad Williams'ın otel lobisinde 45 dakika setleri tahta üzerinde çalışarak kupanın alınmasına büyük katkı verdiğini belirten Sarıca, 2015'teki şampiyon kadroda yer alan pivot Juan Palacios'u transfer ederken boyunun kısa olması nedeniyle soru işaretleri yaşandığını ancak Kolombiyalı oyuncunun bunu soru işaretlerini giderdiğini söyledi. GENEL MENAJER SELİM ÇINAR: FIBA 15 HAZİRAN'DA YAPACAĞI TOPLANTIDA KUPALARLA İLGİLİ KARARI VERECEK

Avrupa'da salgın sürecinde Türkiye dahil yerel liglerin yanı sıra Euroleague ve Eurocup bu sezonluğuna sonuç ilan etmeden erken noktalanırken genel menajer Selim Çınar, FIBA Avrupa'nın 15 Haziran'da yönetim kurulu toplantısı yaparak kupalarla ilgili karar vereceğini söyledi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu Spor
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık Spor
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı Spor
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip Spor
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı Spor
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Futbola geri dönüş, güzel spikeri çocuklar gibi mutlu etti
Futbola geri dönüş, güzel spikeri çocuklar gibi mutlu etti
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Malatyaspor, Beşiktaş'ın gündemindeki Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattığını federasyona bildirdi
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Tayfun Korkut: Sarı lacivertli kulüple ile görüşmedim
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Eski Fenerbahçeli Janssen'den Montes'e tavsiye: Galatasaray'a gidip en üst seviyenin tadını alabilirsin
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz'le ilgileniyor! Hedef takasla transferi bitirmek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Murat Dalkılıç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Şehit Haziran Minnesota Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka Final-Four için ısrarcı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 12:36:24. #1.14#
title