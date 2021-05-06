Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın Casademont Zaragoza ile karşılaşacak

Rusya'da devam eden FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finaldeki ilk maçında dün Çekya ekibi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, yarın yarı finalde İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.

Rusya'da devam eden FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li finaldeki ilk maçında dün Çekya ekibi ERA Nymburk'u saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, yarın yarı finalde İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka'nın Türkiye ile aynı saat dilimindeki Nizhny Novgorod kentinde bulunan Nagorny Spor Salonu'ndaki randevusu, saat 19.00'da başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini mağlup etmesi halinde 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da final maçına, yenilmesi durumunda aynı gün saat 16.00'da yapılacak üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Organizasyonda yarın saat 21.30'daki diğer yarı finalde ise bugünkü Lenovo Tenerife (İspanya)-SIG Strasbourg (Fransa) ile Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail)-Hereda San Pablo Burgos (İspanya) eşleşmelerinin galipleri karşılaşacak.

Ufuk Sarıca, 100. Avrupa maçını geride bıraktı

Daha önce çeyrek finale kalma başarısı gösterdiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finalde oynama hakkı elde eden Pınar Karşıyaka, 2012-2013 sezonunda EuroChallenge Kupası'nda finale kadar yükselmişti.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finale yükselmesine rağmen turnuva yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde tamamlanmamıştı.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde THY Avrupa Ligi, EuroChallenge, ULEB Avrupa Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, tecrübeli başantrenör yönetiminde dün Avrupa'daki 100. maçını oynadı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 62 galibiyet, 37 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Avrupa kupalarında geride kalan 236 karşılaşmada 128 galibiyet, 106 yenilgi ve 2 beraberlik alan Pınar Karşıyaka, 18 bin 821 sayı atarken, potasında 18 bin 228 sayı gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz