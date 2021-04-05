Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İtalyan ekibi Brindisi'yi konuk edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İtalyan ekibi Brindisi'yi konuk edecek

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İtalyan ekibi Brindisi'yi konuk edecek

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 6. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi ile yarın İzmir'de karşılaşacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 6. ve son hafta maçında Pınar Karşıyaka, İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi ile yarın İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta Pınar Karşıyaka, 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle üçüncü durumda yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk maçta 83-79 mağlup olduğu rakibini en az 5 sayı farkla yenmesi halinde adını 8'li finale yazdıracak.

Grubun diğer maçında ise gruptan çıkma şansı bulunmayan TOFAŞ, İsrail'de lider Hapoel Unet-Credit Holon'la karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka Avrupa'da 235. maçında

Avrupa kupalarında 235. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 234 karşılaşmada 126 galibiyet, 106 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 630 sayı atıp, potasında 18 bin 67 sayı gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Yılmaz Vural İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rize Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İtalyan ekibi Brindisi'yi konuk edecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:22:42. #1.16#
title