Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın TOFAŞ'a konuk olacak
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın TOFAŞ'a konuk olacak

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın TOFAŞ'a konuk olacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 5. hafta maçında iki Türk takımı Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ, yarın Bursa'da karşılaşacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 5. hafta maçında iki Türk takımı Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ, yarın Bursa'da karşılaşacak.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon, İtalya'dan Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak.

İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta Pınar Karşıyaka, 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle üçüncü durumda yer alıyor. Galibiyeti bulunmayan TOFAŞ'ın gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

Türk takımlarının 79. randevusu

Avrupa kupalarında daha önce 78 kez birbirlerine rakip olan Türk takımlarından Pınar Karşıyaka, oynadığı 19 müsabakada 16 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda yüzde 84,2 galibiyet yüzdesi bulunan yeşil-kırmızılı ekip, en başarılı takım konumunda bulunuyor. İzmir temsilcisi daha önce TOFAŞ'la Avrupa'da yaptığı 3 maçı da kazandı.

Pınar Karşıyaka Avrupa'da 234. maçında

Avrupa kupalarında 234. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 233 karşılaşmada 126 galibiyet, 105 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 551 sayı atıp potasında 17 bin 977 sayı gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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