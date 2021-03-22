Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u konuk edecek
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u konuk edecek

22.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:10
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u konuk edecek

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, yarın İsrail ekibi Hapoel Unet-Credit Holon ile İzmir'de karşılaşacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, yarın İsrail ekibi Hapoel Unet-Credit Holon ile İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Grubun diğer maçında TOFAŞ, 24 Mart Çarşamba günü İtalyan temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Pınar Karşıyaka, averajla lider durumda.

Takımda 2 oyuncu ve 1 antrenörün Kovid-19 testleri pozitif çıkarken David John Kennedy'nin de sakatlığı bulunuyor.

Avrupa'da 233. randevu

Avrupa kupalarında 233. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 232 karşılaşmada 126 galibiyet, 104 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 475 sayı atıp potasında 17 bin 900 sayı gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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