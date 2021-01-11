Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fortitudo Bologna'ya konuk olacak
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fortitudo Bologna'ya konuk olacak

11.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:10
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fortitudo Bologna'ya konuk olacak

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu beşinci hafta mücadelesinde yarın İtalya'da Fortitudo Bologna ile karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu beşinci hafta mücadelesinde yarın İtalya'da Fortitudo Bologna ile karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka ile Fortitudo Bologna arasındaki müsabaka TSİ 22.30'da Bologna'daki Arena Unipol'de oynanacak.

Dördüncü maçların ardından 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, son 2 müsabakada konumunu koruduğu takdirde adını bir üst tura yazdıracak.

Grubun diğer müsabakasında ise bir üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Brose Bamberg, İspanyol temsilcisi Bilbao Basket'i konuk edecek.

Avrupa'da 228. karşılaşma

Avrupa kupalarında 228. maçını oynayacak İzmir temsilcisi, geride kalan 227 karşılaşmada 122 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 18 bin 83 sayı atıp, potasında 17 bin 543 sayı gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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