Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tur için İspanyol Bilbao Basket'le karşılaşacak
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tur için İspanyol Bilbao Basket'le karşılaşacak

26.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:54
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde tur için İspanyol Bilbao Basket'le karşılaşacak

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda son maçlar öncesinde 2. durumda bulunan Pınar Karşıyaka, yarın İspanyol temsilcisi Bilbao Basket'i konuk edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda son maçlar öncesinde 2. durumda bulunan Pınar Karşıyaka, yarın İspanyol temsilcisi Bilbao Basket'i konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonundaki Pınar Karşıyaka-Bilbao Basket maçı saat 20.30'da başlayacak. Gruptan lider çıkmayı garantileyen Alman temsilcisi Brose Bamberg'in ardından 8 puanla ikinci durumda olan Pınar Karşıyaka, yarınki müsabakayı kazandığı takdirde play-off gruplarına kalacak.

İspanya'daki ilk maçta rakibine 81-72 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, rakibine 9 sayı farkla yenilse de genel averaj üstünlüğünden adını bir üst tura yazdıracak.

Puan durumu

Grupta son maçlar öncesindeki puan durumu şöyle:

STakımOGMAYP
1.Brose Bamberg55042636110
2.Pınar Karşıyaka5323913658
3.Bilbao Basket5233693667
4.Fortitudo Bologna5053154095

Avrupa'da 229. mücadele

Avrupa kupalarında 229. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 228 karşılaşmada 123 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

İzmir temsilcisi, bu müsabakalarda 18 bin 161 sayı atıp, potasında 17 bin 608 sayı gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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