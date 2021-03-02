Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ'ı konuk edecek
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ'ı konuk edecek

02.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:01
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ'ı konuk edecek

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu ilk hafta maçında iki Türk takımı Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ yarın İzmir'de karşılaşacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu ilk hafta maçında iki Türk takımı Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ yarın İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grubun diğer maçında ise İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi, İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon'u konuk edecek.

Türk takımlarının 78. randevusu

Avrupa kupalarında daha önce 77 kez birbirlerine rakip olan Türk takımlarından Pınar Karşıyaka, oynadığı 18 müsabakada 15 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda yüzde 83,3 galibiyet yüzdesi bulunan yeşil-kırmızılı ekip, en başarılı takım konumunda bulunuyor.

2012-2013 sezonunda EuroChallenge Kupası'nda A Grubu'nda yer alan iki takımdan Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı iki maçta da mağlup etmişti.

Pınar Karşıyaka Avrupa'da 230. maçında

Avrupa kupalarında 230. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 229 karşılaşmada 124 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 246 sayı atıp, potasında 17 bin 684 sayı gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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