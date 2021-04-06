Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kaldı
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kaldı

Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kaldı

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan) (xx), Yohan Rosso (Fransa) (xx), Luis Castillo (İspanya) (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 30, Henry (xxx) 13, Kennedy (xxx) 21, M'Baye (xxx) 10, Morgan (xxx) 20, Metecan (x) 4, Semih (xx) 4, Yunus (x), Nusret (xx) 5HAPPY...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan) (xx), Yohan Rosso (Fransa) (xx), Luis Castillo (İspanya) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 30, Henry (xxx) 13, Kennedy (xxx) 21, M'Baye (xxx) 10, Morgan (xxx) 20, Metecan (x) 4, Semih (xx) 4,  Yunus (x), Nusret (xx) 5HAPPY CASA BRINDISI: Bostic (xxx) 28, Gaspardo (x) 4, Perkins (xxx) 10, Thompson (xx) 7, Willis (xxx) 12, Visconti (x) 3, Zanelli (xxx) 11, Bell (xx) 7, Krubally (x) 4, Udom (x) 21'NCİ PERİYOT: 28-24İLK YARI: 53-433'ÜNCÜ PERİYOT: 83-71

5 FAUL: M'Baye (34.02) (Pınar Karşıyaka), Thompson (37.18) (Brindisi)

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'ndaki altıncı ve son hafta mücadelesinde Happy Casa Brindisi'yi evinde 107-88 mağlup Pınar Karşıyaka, Avrupa'da adını son 8 takım arasına yazdırdı. Son hafta öncesi rakibinin 1 galibiyet gerisinde olan Kaf-Kaf, İtalya'daki ilk grup maçında 4 sayı farkla mağlup olduğu Brindisi'yi rövanşta 19 sayı farkla mağlup edip ikili averaj üstünlüğüyle finallere çıkarken, Taylor 30 sayılık performansıyla yıldızlaştı. Grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, Euroleague'de Play-Off'a kalan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan sonra Avrupa'da bu sezon yoluna devam eden üçüncü ekibimiz olmayı başardı. Mücadeleyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da tribünden izledi.

Maçın başında Karşıyaka, Henry'nin üst üste üçlükleriyle öne geçip farkı 14-7'yle 7 sayıya kadar taşıdı. İlk periyot 28-24 sonuçlandı. İkinci periyodun başında bulduğu basket faulle farkı 1'e kadar indiren İtalyan ekibi, devrenin bitimine 5 dakika 26 saniye kala Bostic'le 37-36 üstünlüğü yakaladı. Bu dakikadan sonra Taylor'un müthiş performansıyla 15-1'lik seri yakalayan Kaf-Kaf, farkı yeniden 11 sayıya kadar taşıdı. Üst üste inanılmaz basketlerle periyoda damga vuran Taylor, ilk yarıda rakip potaya 21 sayı gönderirken Karşıyaka soyunma odasına 53-43 önde girdi. Üçüncü periyotta Brindisi'nin farkı azaltma çabalarına M'Baye, Kennedy ve Morgan'la karşılık veren temsilcimiz rahat bir oyunla 18 sayılık üstünlüğü buldu. Üçüncü periyot 83-71 sonuçlandı. Dördüncü periyotta temsilcimiz art arda hücumlardan boş dönünce Brindisi farkı 6 sayıya indirip tur için umutlandı. Kritik anlarda Morgan, Henry ve Nusret'le çok önemli 3 sayılık basketler bulan Kaf-Kaf, 100 sayı barajını aşıp salondan 107-88 galip ayrıldı. Tur atlayan taraf olan temsilcimiz, sevincini salondaki taraftarlarıyla paylaştı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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