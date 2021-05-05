Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 8 turu eşleşmesinde Pınar Karşıyaka, ERA Nymburk'u 84-73 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 8 turu eşleşmesinde Pınar Karşıyaka, ERA Nymburk'u 84-73 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Nizhny Novgorod kentindeki son 8 turu mücadelesinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u 84-73 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılarda Amath M'Baye 20 sayıyla oynadı. Bu sonuçla yarı finale yükselen İzmir ekibi, İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza ile karşılaşacak. Mücadele 7 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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