Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Polonya'da Arged BM Stal'le karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında yarın Polonya temsilcisi Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski'ye konuk olacak.

Ostrow Wielkopolski kentindeki Ostrow Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma için bugün özel uçakla Polonya'ya gidecek Pınar Karşıyaka'da Semih Erden ve Michael Roll forma giyemeyecek. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan James Blackmon ve Burak Can Yıldızlı'nın durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Grupta liderlik şansı kalmayan Pınar Karşıyaka, ikinci ve üçüncünün son 16 için play-in müsabakası oynayacağı grupta, yarın rakibini yendiği takdirde adını play-in turuna yazdıracak. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibine 2 veya 1 sayı farkla yenilmesi halinde Kovid-19 vakaları nedeniyle 28 Aralık Salı gününe ertelenen BAXI Manresa (İspanya)-Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail) maçının sonucunu bekleyecek.

Pınar Karşıyaka, 3 veya daha farklı yenilgilerde ise organizasyona veda edecek.

Yeşil-kırmızılı ekip, grubu ikinci bitirmesi halinde Ukrayna temsilcisi Prometey, üçüncülüğü elde etmesi durumda ise İspanyol Lenovo Tenerife'ye rakip olacak.

Avrupa'da 244. maç

Avrupa kupalarında 244. karşılaşmasına çıkacak İzmir temsilcisi, geride kalan 243 müsabakada 131 galibiyet, 110 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, 19 bin 331 sayı atarken, potasında 18 bin 777 sayı gördü.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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