Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Holon ile yarın İsrail'de karşılaşacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu üçüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, yarın İsrail'de Hapoel Unet-Credit Holon ile karşılaşacak.

Holon Toto Arena'daki müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Grubun diğer maçında TOFAŞ, bugün İtalyan temsilcisi Happy Casa Brindisi'ye konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçı öncesinde bir oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan yeşil-kırmızılı ekipte belinde sakatlığı bulunan David Kennedy'nin durumu daha sonra belli olacak. Pınar Karşıyaka'da sakatları nedeniyle dinlendirilen Raymar Morgan ve Amath M'Baye de dünkü antrenmanda yer almadı.

Yeşil-kırmızılı kafile karşılaşma için bugün özel uçakla İsrail'e gidecek.

Avrupa'da 232. randevu

Avrupa kupalarında 232. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 231 karşılaşmada 125 galibiyet, 104 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 403 sayı atıp, potasında 17 bin 837 sayı gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz