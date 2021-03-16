Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Holon ile yarın İsrail'de karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Holon ile yarın İsrail'de karşılaşacak

16.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:25
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Holon ile yarın İsrail'de karşılaşacak

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu üçüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, yarın İsrail'de Hapoel Unet-Credit Holon ile karşılaşacak.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu üçüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, yarın İsrail'de Hapoel Unet-Credit Holon ile karşılaşacak.

Holon Toto Arena'daki müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Grubun diğer maçında TOFAŞ, bugün İtalyan temsilcisi Happy Casa Brindisi'ye konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçı öncesinde bir oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan yeşil-kırmızılı ekipte belinde sakatlığı bulunan David Kennedy'nin durumu daha sonra belli olacak. Pınar Karşıyaka'da sakatları nedeniyle dinlendirilen Raymar Morgan ve Amath M'Baye de dünkü antrenmanda yer almadı.

Yeşil-kırmızılı kafile karşılaşma için bugün özel uçakla İsrail'e gidecek.

Avrupa'da 232. randevu

Avrupa kupalarında 232. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 231 karşılaşmada 125 galibiyet, 104 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 403 sayı atıp, potasında 17 bin 837 sayı gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Hakan Kutlu Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Holon ile yarın İsrail'de karşılaşacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 11:31:19. #1.14#
title