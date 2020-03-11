Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası yarı finalinde Almanya'dan medi Bayreuth'la eşleşti
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi, Almanya'dan medi Bayreuth oldu.
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi, Almanya'dan medi Bayreuth oldu.
Pınar Karşıyaka'nın yarı finaldeki rakibinin belli olacağı medi Bayreuth (Almanya) ile U-BT Cluj Napoca (Romanya) ekipleri arasındaki eşleşmenin Romanya'daki ilk maçından 83-82 mağlup ayrılan medi Bayreuth, rakibini bugün Almanya'da konuk etti.
İlk periyodu 22-20, devreyi de 48-46 geride tamamlayan medi Bayreuth, üçüncü periyotta etkili oyunuyla rakibine 82-68 üstünlük kurdu. Müsabakadan 100-87 galip ayrılan medi Bayreuth, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.
Açıklanan ilk takvime göre yarı final eşleşmesinin ilk maçı 25 Mart Çarşamba günü Almanya'da, rövanşı ise 1 Nisan Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Kaynak: AA