Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı final için sahada Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Ukrayna ekibi Kiev Basket'i konuk edecek.

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Ukrayna ekibi Kiev Basket'i konuk edecek.

Çeyrek final ilk karşılaşmasında rakibini deplasmanda 89-71'lik skorla mağlup eden Pınar Karşıyaka, Kiev Basket'i yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Çeyrek finali geçecek ekip, Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Avrupa'da 223. karşılaşma

Avrupa kupalarında 223. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 222 müsabakada 119 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 682 sayı atıp potasında 17 bin 176 sayı gördü.

Kaynak: AA