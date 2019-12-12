Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası ikinci turuna galibiyetle başladı

12.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:52

FIBA Erkekler Avrupa Kupası İkinci Tur L Grubu ilk maçında Hollanda'danın ZZ Leiden ekibini 105-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, maçta turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduklarını gösterdiklerini ifade etti.

Ufuk Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, ZZ Leiden karşısında maçın bütününü çok iyi oynadıklarını belirtti.

Özellikle ilk periyotta ortaya koydukları akıcı, tempolu ve agresif oyunun rakiplerinin direncini kırdığını bildiren Sarıca, "Bu, devreyi çok farklı bir üstünlükle tamamlamamızı sağladı. İkinci yarıda tüm oyuncularımızı kullanarak harika bir galibiyet aldık. İkinci tur grubunun ilk maçında bu turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. Bunun devamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar Karşıyakalı basketbolcu Tony Taylor da Hollanda ekibi karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı. Sert oynadıklarını, topu iyi çevirdiklerini, böylece kolay şut bulduklarını belirten Taylor, "Takımımın verdiği reaksiyondan ötürü gurur duyuyorum. Bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

L Grubu'nda averajla lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde 15 Aralık Pazar günü Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.

Kaynak: AA