Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Kiev Basket'le karşılaşacak

03.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:12

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'e konuk olacak.

Eleme turundan itibaren yer aldığı organizasyonda her iki grup aşamasını da lider tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın Kiev Basket ile yapacağı çeyrek final ilk maçı, Kiev Spor Sarayı'nda TSİ 20.30'da başlayacak.

Müsabakanın rövanşı, 11 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Çeyrek finali geçecek ekip, Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Avrupa'da 222. karşılaşma

Avrupa kupalarında 222. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 221 müsabakada 118 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 593 sayı atıp, potasında 17 bin 105 sayı gördü.

Kaynak: AA