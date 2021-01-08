Pınar Karşıyaka Fethiye'de
ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda aldığı 7 galibiyetle üçüncü sırada bulunan Pınar Karşıyaka, yarın ikinci yarının ilk sınavında alt sıralardan kurtulmaya çalışan ligin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a konuk olacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda aldığı 7 galibiyetle üçüncü sırada bulunan Pınar Karşıyaka, yarın ikinci yarının ilk sınavında alt sıralardan kurtulmaya çalışan ligin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a konuk olacak. Beşkaza Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde Pınar Karşıyaka 15 maçta 12 galibiyet elde ederken, 6 maçlık yenilgi serisine geçen hafta Afyon Belediyespor önünde son veren Fethiye temsilcisi 4 galibiyet alabildi. Karşıyaka, kazanması halinde geçen sezonki 8 maçlık galibiyet serisini egale edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı