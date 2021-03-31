Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurdu
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Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurdu

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvurdu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, 4 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuru yaptıklarını bildirdi.

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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın genel menajeri Selim Çınar, 4 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe Beko maçının ertelenmesi için Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuru yaptıklarını bildirdi.

Çınar, yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura kalmak için mücadelelerini sürdürdüklerini hatırlatarak, fikstür yoğunluğunun şartlarını zorlaştırdığını belirtti.

FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu son maçında 6 Nisan Salı günü İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çınar, şunları kaydetti:

"Bu müsabaka öncesi ligde pazar günü 17.30'da deplasmanda oynamak zorunda olduğumuz Fenerbahçe Beko maçı için federasyonumuza erteleme talebinde bulunduk. Daha önce de Holon maçı öncesinde benzer şekilde oynadığımız Anadolu Efes müsabakası için böyle bir talebimiz olmamıştı. Ancak bu kez hem ligde geç saatte deplasmanda oynayacak olmamız hem de Brindisi maçının arz ettiği önem bizi bu talepte bulunmaya itmiştir. Özellikle Euroleague'de yoğunlaşan takvim içerisinde federasyonumuzun Avrupa Kupası oynayan takımlara destekleyici ve anlayışlı yaklaşımını biliyoruz. Ayrıca bu gereklilerin doğabileceği öngörüsü ile sezon başı oluşturulan takvimde normal sezonun bitimine pencere bırakılmış olmasından dolayı talebimizin olumlu karşılanacağından şüphemiz yoktur."

Çınar, THY Avrupa Ligi'nde play-off'a kalan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Amacımızın ülkemizi Euroleague'de temsil eden takımların yanında Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de sonuna kadar temsil edebilmek olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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