Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko: 83-79
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Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko: 83-79

12.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:21
Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko: 83-79

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Kerem Baki (xx), Alper Özgök (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 14, Henry (xxx) 12, Kennedy (xxx) 11, M'Baye (xxx) 27, Morgan (xxx) 13, Yunus (x) 3, Nusret (x) 2, Onuralp (x), Mahir (x) 1FENERBAHÇE BEKO: de Colo (xxx) 13, Melih (xxx)...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Kerem Baki (xx), Alper Özgök (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 14, Henry (xxx) 12, Kennedy (xxx) 11, M'Baye (xxx) 27, Morgan (xxx) 13, Yunus (x) 3, Nusret (x) 2, Onuralp (x), Mahir (x) 1FENERBAHÇE BEKO: de Colo (xxx) 13, Melih (xxx) 14, Pierre (xxx) 13, Barthel (x) 3, Vesely (x) 6, Ahmet (xx) 6, Brown (xxx) 19, Ali Muhammed (x) 5, Tarık (x), Berkay (x)1.PERİYOT: 15-18İLK YARI: 29-443.PERİYOT: 48-625 FAUL: Vesely (39.48), Ahmet (39.53) (Fenerbahçe)ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, evinde lider Fenerbahçe Beko'yu bir ara 18 sayı farkla yenik duruma düşüp son 5 dakikaya 11 sayı farkla mağlup girdiği müthiş maçta yenmeyi başardı: 83-79. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ev sahibinin son periyottaki 35 sayılık performansla kazandığı karşılaşmada M'Baye 27 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Karşıyaka'da geçen hafta Bahçeşehir Koleji önünde antrenörlük kariyerinin 500'üncü maçına çıkan Ufuk Sarıca'ya Başkan Turgay Büyükkarcı mücadele öncesi plaket verdi. Daha önce toplam 8 oyuncunun koronavirüse yakalanıp iyileştiği yeşil-kırmızılılarda PCR testi pozitif çıkan Metecan ve virüsü atlattıktan sonra hazır olmayan Semih Erden, Fenerbahçe Beko önünde forma giyemedi. Pınar Karşıyaka, bu sonuçla ligde 11 maçta 8'inci galibiyetini alırken, ikinci kez sahadan mağlup ayrılan Fenerbahçe 12 maçta 10 galibiyette kaldı. Sarı-lacivertliler maçın ardından teknik ekip ve oyuncular hakem üçlüsüne uzun süre itiraz etti.

Maça iki ekip de tutuk başlarken ilk 5 dakika ev sahibinden Henry'nin üçlüğüyle 8-8 eşitlikle geçildi. Fenerbahçe'de Ahmet, Karşıyaka'da M'Baye takımlarının skor yükünü çekerken ilk periyot konuk ekipten Ali Muhammed'in turnikesiyle 18-15 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyodun başında Brown'ın üç sayılık basketiyle farkı 6 sayıya çıkaran Fenerbahçe, Ali Muhammed, de Colo, Pierre'in dış atışlarıyla farkı 18 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı sonunda soyunma odasına 44-29 Fenerbahçe üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyoda 11'e 2'lik seriyle başlayan yeşil-kırmızılılar farkı 6 sayı düşürse de sert savunmayla toparlanan konuk ekip yeniden 14 sayılık üstünlüğü buldu. Karşıyaka'nın Taylor ve M'Baye'nin üst üste üçlükleriyle rakibine yaklaşmaya çalıştığı periyot Brown'ın turnikesiyle 62-48 Fenerbahçe lehine bitti. Karşıyaka son periyotta M'Baye ve Henry'nin müthiş katkısıyla bitime 2 dakika kala 11 sayılık seriyle skoru 76-76'ya getirip skoru uzun süre sonra eşitledi. Son dakikaya Vesely'nin serbest atışlarıyla 76-78 girildi. Henry'nin üçlüğüyle ilk kez 79-78 öne geçen Karşıyaka, Taylor'la son anlarda serbest atışları sayıya çevirip salondan 83-79 galip ayrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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