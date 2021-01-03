Pınar Karşıyaka ezdi geçti
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Pınar Karşıyaka ezdi geçti

03.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:44
Pınar Karşıyaka ezdi geçti

ING Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde geçen sezondan beri başarılı çizgisini sürdüren Pınar Karşıyaka, üst üste 7'nci galibiyetini son haftaların flaş takımı Beşiktaş'ı deplasmanda 84-72 yenerek alırken, ilk yarıyı da 15 maçta 12 galibiyetle üçüncü sırada tamamladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde geçen sezondan beri başarılı çizgisini sürdüren Pınar Karşıyaka, üst üste 7'nci galibiyetini son haftaların flaş takımı Beşiktaş'ı deplasmanda 84-72 yenerek alırken, ilk yarıyı da 15 maçta 12 galibiyetle üçüncü sırada tamamladı. Ligde 1 Aralık'taki Anadolu Efes deplasmanından beri bileği bükülmeyen Pınar Karşıyaka, bu periyotta Fenerbahçe'yi evinde, Galatasaray ve Beşiktaş'ı dış sahada yenerek gücünü gösterdi. Zirve yarışında Fenerbahçe'yle 15 haftada aynı sayıda galibiyet alan Karşıyaka, sezon başında silinen 1 puanı yüzünden rakibinin gerisinde kaldı.

Beşiktaş galibiyetiyle ilk yarıyı istedikleri gibi tamamladıklarını söyleyen Ufuk Sarıca, kulübün resmi internet sitesine, "Beşiktaş karşısında işimizi daha da ciddiye alarak oynadık ve bütün maçı da domine ederek önde götürdük. İlk yarıda yaptığımız 15 asist vardı. Maçı da 22 asistle bitirdik. Beşiktaş ligin kalıplı ekiplerinden bir tanesi olmasına rağmen ribaundlardaki etkiğinliğimiz maçı bize kazandıran etken oldu. Ligdeki ilk yarı performansımız için takımımı kutluyorum. Beşiktaş'ı da gördüğüm gelişmelerden, özellikle oyuncuların kişisel gelişiminden ötürü kutluyorum. Ligin ikinci yarısında da aynı performansı sergilemeye çalışacağız" açıklamasını yaptı. Pınar Karşıyaka, salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Fortutido Bologna'yı konuk edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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