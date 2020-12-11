Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe önünde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe önünde

11.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:25
Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe önünde

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kazanıp tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kazanıp tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, yarın liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Ligde bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 mağlubiyetle Play-Off hattında dördüncü sırada yer alan Karşıyaka'nın Avrupa'daki 13 maçlık tarihi galibiyet serisi hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bamberg deplasmanında sona ermişti. Süper Lig'de çıktığı 11 maçın 10'unu kazanan lider Fenerbahçe ise bu sezon eski performansının altında kaldığı THY EuroLeague'de dün Alba Berlin'e 89-63 mağlup oldu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 74 - Pınar Karşıyaka: 61
Basketbol Süper Ligi: Anadolu Efes: 74 - Pınar Karşıyaka: 61
Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 81-94
Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 81-94
Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi Kulüpler Birliği'ne seçildi
Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi Kulüpler Birliği'ne seçildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ivana Sert Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Haluk Bilginer
Spor Neymar Erol Bulut Pierre Webo Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pınar Karşıyaka evinde Fenerbahçe önünde - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:27:36. #1.14#
title