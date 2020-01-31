Pınar Karşıyaka evinde Bursaspor'la oynayacak

31.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:44

FIBA Avrupa Kupası L Grubu'nda Rusya'da Enisey'i 96-73 yenerek çeyrek finale lider olarak çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın ING Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.

Ligde son olarak Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 91-82'lik sonuçla yenen Kaf-Kaf'ta başantrenör Ufuk Sarıca, yoğun bir maç takvimlerinin olduğunu belirterek, "Avrupa ve ligde çizgimizi sürdüreceğiz. Taraftrımızın desteği ile Bursaspor engelini geçeceğiz" dedi. Görkem'in sakat olduğu Karşıyaka'da Semih'in durumu maç saatinde netleşecek.

Kaynak: DHA