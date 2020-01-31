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Pınar Karşıyaka evinde Bursaspor'la oynayacak

FIBA Avrupa Kupası L Grubu'nda Rusya'da Enisey'i 96-73 yenerek çeyrek finale lider olarak çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, yarın ING Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek.

31.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:44
Pınar Karşıyaka evinde Bursaspor'la oynayacak

FIBA Kupası L Grubu'nda Rusya'da Enisey'i 96-73 yenerek çeyrek finale lider olarak çıkmayı garantileyen , yarın ING Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra 'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.

Ligde son olarak Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 91-82'lik sonuçla yenen Kaf-Kaf'ta başantrenör Ufuk Sarıca, yoğun bir maç takvimlerinin olduğunu belirterek, "Avrupa ve ligde çizgimizi sürdüreceğiz. Taraftrımızın desteği ile Bursaspor engelini geçeceğiz" dedi. Görkem'in sakat olduğu Karşıyaka'da Semih'in durumu maç saatinde netleşecek.


Kaynak: DHA
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