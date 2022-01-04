Pınar Karşıyaka erteleme maçında çıkış arıyor

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftalarda zirve yarışı verirken üst üste 2 kez evinde olmak üzere son 5 maçta 3 mağlubiyetle düşüşe geçen Pınar Karşıyaka, yarın erteleme sınavında Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. İlk yarının son maçını oynayacak yeşil-kırmızılı ekip, ligde 14 maçta 9 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Pınar Karşıyaka, mücadeleden galibiyetle ayrıldığı takdirde devreyi 5'inci sırada tamamlayacak. Büyükçekmece ise 13 maçta 3 galibiyetle alt sıralarda bulunuyor. İki takım arasında 26 Aralık'ta oynanması gereken maç ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları yüzünden ertelenmişti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet