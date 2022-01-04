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Pınar Karşıyaka erteleme maçında çıkış arıyor

Pınar Karşıyaka erteleme maçında çıkış arıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftalarda zirve yarışı verirken üst üste 2 kez evinde olmak üzere son 5 maçta 3 mağlubiyetle düşüşe geçen Pınar Karşıyaka, yarın erteleme sınavında Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftalarda zirve yarışı verirken üst üste 2 kez evinde olmak üzere son 5 maçta 3 mağlubiyetle düşüşe geçen Pınar Karşıyaka, yarın erteleme sınavında Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. İlk yarının son maçını oynayacak yeşil-kırmızılı ekip, ligde 14 maçta 9 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Pınar Karşıyaka, mücadeleden galibiyetle ayrıldığı takdirde devreyi 5'inci sırada tamamlayacak. Büyükçekmece ise 13 maçta 3 galibiyetle alt sıralarda bulunuyor. İki takım arasında 26 Aralık'ta oynanması gereken maç ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları yüzünden ertelenmişti.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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