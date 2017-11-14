Pınar Karşıyaka Enisey'i Konuk Edecek

BU sezon ligde üst üste 5 yenilgiyle düşme hattına demir atmasına rağmen Avrupa'da başarılı bir performans sergileyen Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda BC Enisey Krasnoyarsk'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki saat 20.00'de başlayacak olan maçın bilet fiyatları 25 TL olarak açıklandı. Karşıyaka, grupta haftaya 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 5'te 5 yapan lider Monaco'nun gerisinde ikinci sırada girdi. Enisey ise 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 4'üncü basamakta yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, bu maçı da kazandığı takdirde moral ve gruptan çıkma yarışında avantaj elde edecek. - İzmir