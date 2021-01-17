Pınar Karşıyaka-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 72-65
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Pınar Karşıyaka-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 72-65

17.01.2021 21:56 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:01
Pınar Karşıyaka-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 72-65

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Ali Şakacı (xx), Semih Vural (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (x) 2, Yunus (xxx) 10, Metecan (x), M'Baye (xxx) 15, Morgan (xxx) 20,Henry (xxx) 15, Kennedy (xx) 7, Semih (x), Nusret (x) 3, Mahir (x)EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL:...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ali Şakacı (xx), Semih Vural (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (x) 2, Yunus (xxx) 10, Metecan (x), M'Baye (xxx) 15, Morgan (xxx) 20,Henry (xxx) 15, Kennedy (xx) 7, Semih (x), Nusret (x) 3, Mahir (x)EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: Kelly (xxx) 14, İsmail Cem (xxx) 10, Simpson (xxx) 15, Thomas (x) 5, Muhammed Doğan (x), Lemar (x), Orhan (x), Metehan (xxx) 12, Can Uğur (xx) 9, Alp (x)1.PERİYOT: 21-12İLK YARI: 36-243.PERİYOT: 49-48ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, üst üste 9'uncu galibiyetini evinde Empera Halı Gaziantep Basketbol'dan aldı, puan tablosunda Fenerbahçe Beko'yu sollayıp ikinci sıraya tırmandı: 72-65. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Morgan 20, Henry ve M'Baye 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Ligde son 9 maçını kazanan yeşil-kırmızılı ekip, 2004-2005 sezonundaki 10 galibiyetlik serisinden 16 yıl sonra en uzun galibiyet serisini yakaladı. 17 maçta 14 galibiyet alan Kaf-Kaf, Beşiktaş yenilgisiyle 13 galibiyette kalan Fenerbahçe'yi geçip lider Anadolu Efes'in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Maça Morgan ve Yunus'un basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Karşıyaka'ya Gaziantep ekibi kısa sürede yanıt verdi. Metehan'ın 6'ıncı dakikadaki basketiyle skor 10-10'a geldikten sonra vites artıran ev sahibi, Morgan'ın 8 sayılık serisiyle farkı birden 8 sayıya çıkarıp periyodu 21-12 önde tamamladı. Karşıyaka'nın Morgan ve Kennedy'nin etkili oyunuyla farkı 13 sayıya kadar çıkardığı ikinci periyot 36-24 sonuçlandı. Üçüncü periyotta Gaziantep 9 sayılık seriyle yeniden oyuna ortak oldu.Bu periyotta 24 sayı atarak Karşıyaka'ya 13 sayı şansı tanıyan konuk ekip farkı 1 sayıya kadar indirdi. Dördüncü periyot 49-48 başladı. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta Gaziantep Basketbol İsmail Cem'in basketiyle ilk kez 53-52 öne geçti. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği periyotta bitime 3 dakika kala Henry'nin kritik 5 sayısıyla öne geçip farkı yeniden 7 sayıya çıkaran Pınar Karşıyaka, son anlarda hata yapmayıp salondan 72-65 galip ayrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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